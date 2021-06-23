Bergama’da gündem serbest bölge

Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler katıldı. Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alındı.

BAŞKAN KOŞTU; "BASBAŞ İLE BERGAMA'YA YENİ YATIRIM VE İSTİHDAM ALANLARI AÇILACAK"

Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde 20 bin kişinin istihdam edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'da binlerce gencimiz istihdam alanlarına kavuşmuş olacak. Aşağıkırıklar mahallemizde 2,5 milyon metrekare alanda, ESBAŞ tarafından proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgemiz fizibilite raporu Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulmuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2020 tarihinde Bergama'mıza yaptığı ziyarette Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılacağı müjdesini vermişti. ESBAŞ CEO'su Sayın Faruk Güler ile birlikte o gün Cumhurbaşkanımızla görüşmüştük. Cumhurbaşkanımızın desteğini de alan BASBAŞ için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. BASBAŞ ile sadece Bergama'mız değil Bakırçay Bölgesi'nde işsizliğin önüne geçeceğiz" dedi.