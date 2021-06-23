İstanbul Havalimanı'nda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve İl Mili Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

İŞ DÜNYASINA UYGUN ÖĞRENCİLER YETİŞECEK

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde öncelikle Uçak Bakım alanı olmak üzere Ulaştırma Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında teknik hazırlık + 4 yıl yatılı eğitim verecek İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak. 30 öğrenci kapasiteli lisede, İL MEM, YTÜ, HKÜ, İGA ve THY Teknik destekleriyle iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun öğrenciler yetiştirilecek. Aynı zamanda, lisenin THY Teknik desteği ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "Tanınan Okul" statüsüne kavuşacak. Okuldan mezun öğrencilerin hem THY Teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

VALİ YERLİKAYA PROTOKOLÜN HAYIRLARA VESİLE OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Vali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı YTÜ, HKÜ, İGA ve THY temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.