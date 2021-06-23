İşte Türkiye’nin doğrudan yatırım strateji belgesi





'KÜRESEL PAZAR PAYIMIZ ARTACAK'

"Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi'nde Başkan Erdoğan'ın "Salgınla birlikte değişen küresel ekonomik şartların getirdiği yeni dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleriyle, hem Türkiye'nin küresel pazardan aldığı payın hem de yatırımların katma değeri özelinde nitelik, nicelik olarak artması hedefleniyor" sözleri de yer aldı.

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