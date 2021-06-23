Giriş Tarihi: 23.6.2021

Sahte faturaya 15 yıl hapis ZÜBEYDE YALÇIN

Sahte fatura ve belge düzenleme zincirleme suç sayılacak. Yeni düzenleme ile tek ceza uygulaması yapılacak. Cezanın 12 ya da 15 yıl olması üzerinde çalışılıyor