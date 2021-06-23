Yerli ve milli 5G'de ilk sesli görüşme gerçekleşti! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

"5G, İNTERNET HIZINI 100 KATA KADAR ARTIRACAK"

Bakan Karaismailoğlu, dünyada yaşanan pandemi sürecinin, aslında bilgi ve iletişime olan ihtiyacı ve bu ihtiyaca göre sektördeki gelişim hızını da olumlu yönde etkilediğine işaret ederek, 2020'de bilişim sektöründe yüzde 15,6 büyüme kaydettiklerini vurguladı.

Bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, "5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişimi (M2M), makine öğrenmesi gibi alanlarda da gelişmeleri, yenilikleri oldukça hızlandıracak. Daha etkili ve güçlü bir siber güvenlik sistemine sahip olan 5G ile veri analitiği daha da önem kazanırken, kodlama ve tasarımın da önemi artacak. Neredeyse anlık iletişim yeteneği ile otonom araç, uzaktan ameliyat gibi yepyeni iş olanakları oluşacak." dedi.

Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilerin daha önce haberleşme teknolojilerinin çok yakınsamadığının ve bu nedenle "dikey sektörler" olarak adlandırılan endüstrileri adeta yeniden şekillendireceğinin altını çizerek, 5G ağlarının özellikle sanayide, sağlık hizmetlerinde, uzaktan anlık müdahale ile medya ve sosyal aktivitelerin sanallaştırılmasında etkin olacağını söyledi.

Sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojilerle hayatın kökten değişeceğini anlatan Karaismailoğlu, "Otonom sistemler, yapay zeka ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar." diye konuştu.