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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Bakanlıktan gıdada nakliye ve koruma uyarısı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Bakanlıktan gıdada nakliye ve koruma uyarısı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada lojistik ve depolama ile ilgili hazırladığı rehberde, gıda ürünleriyle ilgili korunma tedbirlerine yer verildi. Rehbere göre, sağlık için yumurtanın 21 gün içinde tüketilmesi gerekiyor, et ve kümes hayvanlarında 4-60 derece arasında bakteriler 20 dakika içinde sayılarını ikiye katlayabiliyor. Nakliyeye bağlı olarak gıda kayıplarının meydana gelebildiği belirtilen rehberde, uygunsuz araç yükleme ve boşaltma gibi sorunlarına da dikkat çekildi. Soğuk zincirde oluşacak kırılmanın gıdada kimyasal bozulmaya neden olduğu vurgulanan rehberde, "Dondurulmuş gıda saklama ekipmanları -18 dereceyi sağlamalıdır. Kullanılacak miktar dondurucudan çıkarılıp çözündürülmelidir. Kullanılmayan fakat çözündürülmüş ürünler tekrar dondurucuya konulmamalıdır. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin sürekliliğine dikkat edilmelidir" denildi.
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Bakanlıktan gıdada nakliye ve koruma uyarısı
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