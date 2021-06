"Hayatın her alanına dokunan bir bakanlığız"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli programda yaptığı konuşmada fuarların, sektörün vitrini olduğunun altını çizerek "Özellikle İzmir'de düzenlenen AgroExpo, tarım ve hayvancılık alanında, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 4. büyük fuarıdır" dedi. İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu belirten Pakdemirli "Hayvansal üretim değerinde Türkiye'nin 2., toplam tarımsal üretim değerinde ise Türkiye'nin 4. büyük ili. Son 3 yılda İzmir'in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye'de en fazla tarımsal ihracat yapan 2. il. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2,9 Milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDERİZ

Türkiye'nin coğrafi konum açısından tarımda büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Pakdemirli "Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünlerinde yetiştiricilik üretiminde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından, dünyada on yedinci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk on içindeyiz. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 Trilyon Dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Son 2 yıldır, pandeminin yanında, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik kuraklığı ve küresel ısınmanın etkilerini yoğun bir şekilde hissetiklerini ifade eden Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ancak, sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, geçen yıl toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız, 2020 yılında 18,2 Milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı."

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR BU YIL SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAK

2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde; 15 yıl aradan sonra 3. Tarım Orman Şûrası'nı yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli "Tüm paydaşların önerilerini değerlendirerek, eylem planlarımızı oluşturduk. Öte yandan, çok önemli marka projelerimizihayata geçirdik. Mesela, bunlardan biri, DİTAP. Bildiğiniz gibi bilgiye hızlı ulaşanın bir adım önde olduğu bir zamanda yaşıyoruz. O nedenle geçen yıl Tarımda Dijital Dönüşüm Hamlesini başlattık. Bu hamlenin içinde birçok proje ve çalışma var.

Bu teknolojik projelerin içinde benimde önem verdiğim ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Hamdolsun; traktörümüz seri üretime hazır hale geldi. İnşallah bu yıl içerisinde seri üretimi başlatacağız. 8 kat daha az yakıt harcayan, 45 dakikada yüzde 85 şarj kapasitesine ulaşan Elektrikli Traktörümüz, hem üretim maliyetini azaltacak hem de çevreyi koruyacak" diye konuştu.

HAYATIN HER ALANINA DOKUNAN BİR BAKANLIĞIZ

Hayatın her alanına dokunan bir Bakanlık olduklarına işaret eden Bakan Pakdemirli "Her yerde izimiz, her yerde işimiz var. Kırsaldaki tarım ve hayvancılık yatırımları için önemli destekler sağlıyor çok sayıda hibe programı yürütüyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 Milyar Lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 Milyar Liralık yatırım yapıldı" dedi.

BAZI ALIŞKANLIKLARIMIZDAN VAZGEÇMENİN ZAMANI GELDİ

"Tarım ve hayvancılığın, son yüzyılda, üretim anlamında büyük bir seviye atladığını söyleyen Bakan Pakdemirli "Bugün 8 milyara yaklaşan dünya nüfusuna yetecek gıdayı üretebilir seviyeye ulaştık. Ama maalesef bu süreçte, doğal kaynaklarımıza aşırı yüklendik ve arkamızda çok iyi bir tablo bırakamadık. Üretirken, doğal ekosistemlerin yüzde 70'ten fazlasını da dönüştürdük. Son yüzyılda, dünyadaki arazilerin yaklaşık dörtte birinin üretkenliği azaldı. Her yıl, 120 Milyon dekardan fazla verimli arazi tahribata uğruyor. Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor. Eğer toprağın bağrını deliyorsak yine o toprağın geleceğine yön verecek hazırlıkları süratle hayata geçiriyoruz. Tarım suyun yüzde 70'ini kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 276 milyar Liralık sulama yatırımı yaparak 600 adet barajı hizmete aldık. Son 3 yılda ise 41 Milyar Lira yatırımla 1.000 tesisi hizmete aldık. Yine 2021 yılını, "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettik ve alandaki yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak 15,3 Milyar Liraya çıkardık. Su tasarrufunu sağlayan 150 yer altı barajımızı, inşallah 2023'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ARTIK BİR KARAR AŞAMASINDAYIZ

Dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kayıp veya israf olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli "Dünya nüfusunun yüzde 26'sı aşırı beslenme sorunu yaşarken, nüfusun yüzde 26,4'ü beslenme eksikliği çekiyor. 2050 yılında Dünya nüfusu 10 milyara, Türkiye nüfusu 105 milyona ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için gıdamızı bugünkünden yüzde 60 daha fazla artırmak ve bu artış için de, yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız" diye konuştu.

Artık bir karar aşamasına geldiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, ya böyle devam edilip geleceğin belirsizlikle bekleneceğini ya da üretimi, çevreyi koruyan sistemlerle güçlendirip, iklim değişikliğini azaltacak yöntemlere ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.