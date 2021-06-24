İlk 5G görüşmesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirirken, "Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1.5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor" dedi. Karaismailoğlu, 5G yerli ürünlerinin tanıtıldığı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi
'nin birinci fazının kapanışında yaptığı konuşmada Türkiye
'nin her alanda gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkanlarından artık daha fazla faydalandığına dikkat çekti. Karaismailoğlu, bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirtti. ANKARA