Bakan Karaismailoğlu: Kanal istanbul Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un güzergâhı içindeki Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağı yerde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'un Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak deniz yolundaki küresel ticareti arttıracak bir projedir. Boğazın tarihsel ve kültürel özelliği korunaya katkı sağlayacaktır." Dedi.

Türkiye'nin küresel alanda söz sahibi olmasını sağlayacak Kanal İstanbul'un Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağı Başakşehir Şahintepe Mevkiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atmasından önce incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un ilk köprü temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Haziran'da gerçekleştirecek. Kanal İstanbul; dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Türkiye; küresel alanda söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i Ticaret Gölü hâline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülkedir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizdeki ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi, gençlerimize iş, ailelerimize aş olarak dönecektir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri olan bu hedeflerimize ulaşmada ise Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır. Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır; Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL TÜRKİYE İÇİN DOĞRUDUR



"GEMİ SAYISININ 78 BİNE ULAŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"



Boğazdaki deniz trafiğinden ve meydana gelen gemi kazalarına değinen Bakan Karaismailoğlu, "Can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul ve Türkiye'mizin her türlü felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor.İstanbul Boğazını kullanan gemilerin güvenli geçişi için belirlenen yıllık kapasite 25 bin iken; günümüzde yaklaşık 43 bin olan trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılmaktadır.Üstelik dünyadaki ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında, gemi trafiğinin 2050'li yıllarda geçen gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülüyor. Bu da İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergâhına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

KÖPRÜNÜNÜN TOPLAM UZUNLUĞU 1618 METRE

Kanal İstanbul'un mühendislik çalışmasında 204 bilim insanının görev aldığını belirten Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un ve yapılacak olan ilk köprünün teknik özelliklerini anlatarak, " Küçükçekmece gölü-Sazlıdere koridorunda yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak.İnşasına başlayacağımız köprümüz ülkemize kazandırdığımız dev bir eser olan Kuzey Marmara Otoyolunun son parçası olan 45 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak.

Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metredir.Eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğindedir.196 metre uzunluğundaki betonarme kuleleri olacaktır.Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metre olacaktır" dedi.

"KANAL İSTANBUL, DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLAYACAK"



Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü," Dünya ticaretinde zaman kavramının önemi düşünüldüğünde, ülkemiz konumu itibarıyla son derece avantajlıdır.O nedenle, bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum: Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye'yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye tarihe damgasını vuracaktır.Bakanlık olarak, 2003 yılından beri bu gerçeğin farkında olarak, uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren bir ulaşım politikası izledik ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik.Ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük.

Kanal İstanbul da Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif olacak en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir.İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul, "Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak"" dedi.

Bakan Karaismailoğlu " Projemiz tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasına büyük katkı sağlayacaktır.Bu nedenle, Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz etmektedir.Ülkemizin ve milletimizin geleceğini tasarlayan stratejik bir hamle olarak gördüğümüz Kanal İstanbul;Türkiye'yi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek; hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacaktır.Güvenlikten, ticarete, yaşamdan çevreye her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülkemizin hizmetine sunulacak" diye konuştu.