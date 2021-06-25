Ekonomiye 4 yılda 1.1 trilyon TL destek

Halk Bankası
Genel Müdürü Osman Arslan
, bankanın pandemi döneminde 2.2 milyonun üzerinde müşterisine 100 milyar lira tutarında kredi desteği verdiğini, 850 binden fazla müşterisinin 40.1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemelerinin ertelendiğini bildirdi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (
KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. Arslan, bankanın, son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.1 trilyon lirayı aşan destekle reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladığını ifade ederek, avantajlı kredi ürünleri ile ekonominin canlanmasına yönelik desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini dile getirdi.
AKTİF % 127 BÜYÜDÜ
Bankanın 2017'de 305.4 milyar lira olan aktif büyüklüğünü yüzde 127 artırarak 2021 Mart sonu itibarıyla 693 milyar liraya yükselttiğini belirten Arslan, nakdi kredilerini yüzde 117.8 artırarak 453.5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Bankanın, 2017'de 266.8 milyar lira olan gayri nakdi krediler dahil toplam kredilerini yüzde 116.5 artırarak 2021 yılı ilk çeyreğinde 577.7 milyar liraya taşıdığına dikkati çeken Arslan, mevduat rakamlarının da yüzde 144.1 artışla 471.6 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.
985 BİN ESNAFA KREDİ
Arslan, Kovid-19 salgını döneminde sağlanan kredilere ilişkin rakamları da paylaşarak, şunları kaydetti: "2.2 milyonun üzerinde müşterimize 100 milyar lira tutarında kredi desteği verildi. 850 binden fazla müşterimizin 40.1 milyar lira tutarında vadesi gelen kredi ödemeleri ertelendi. Esnaf Destek Paketi
kapsamında, 760 bin esnaf ve sanatkara 18.8 milyar lira tutarında işletme kredisi kullandırılmış olup, 554 bin esnaf ve sanatkara 10.5 milyar lira Paraf Esnaf Kart
limiti tahsis edilerek toplamda 29.3 milyar liralık destek sağlandı. 2020'de, Esnaf Destek Paketi ile birlikte toplam 985 bin esnaf ve sanatkara 43 milyar lira tutarında faiz destekli esnaf kredisi kullandırıldı. 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla ise 61 bin esnaf ve sanatkara 7.1 milyar lira tutarında esnaf kredisi kullandırılmıştır."
DAVA İÇİN 30 KİŞİLİK EKİP
MİLLETVEKİLLERİNİN sorularını da yanıtlayan Arslan, ABD
'deki dava süreçlerine ilişkin, "Bankamızın kurumsal yapısına 2019 Ekim ayında açılan dava ile ilgili süreç devam ediyor. Henüz esastan duruşmalara geçilmedi. Amerika'nın en iyi hukuk firmalarından birisiyle çalışıyoruz. Banka içerisinde yaklaşık 30 kişilik bir heyet kurduk, bu heyetin amacı bu davayı yürütmek" diye konuştu. Arslan, esastan duruşmalara geçilmeden önce iki hukuki istemlerinin olduğunu anlatarak, "Bunlardan birisi hakimin reddi istemi, ikincisi de Amerika'da geçerli olan 'yabancı devlet yargı bağışıklığı yasası' vardır. Buna göre, yabancı devlet organları Amerika'da yargılanamaz. Bunun tek istisnası kuruluşun ve işlemlerin ticari olma istisnasıdır. Halk Bankası bir devlet organıdır, yüzde 75'i kamuya aittir. Banka olarak, yapılan işlemin ticari olmadığını söyleyerek, bunu üst mahkemeye taşıdık. Üst mahkeme de bunu görüşmeyi kabul etti. 12 Nisan'da New York ikinci istinaf mahkemesi bu istemimizi görüştü. O günden bugüne kadar herhangi bir neticeye bağlanmadı. Burada lehimize sonuçlanırsa zaten dava düşer. Lehimize sonuçlanmazsa bölge mahkemesinde henüz şu anda durdurulmuş olan dava duruşmaları devam edecektir" dedi.