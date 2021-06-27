Temmuz ayı emekli maaşı zammı netleşiyor! Memur emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında yılın ilk yarısına ait enflasyon oranlarıyla belirlenen zam oranı ile ilgili olarak araştırmalar da başladı. Bu kapsamda "2021 Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış olacak. Buna göre; Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar…