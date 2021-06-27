Temmuz ayı emekli maaşı zammı netleşiyor! Memur emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında yılın ilk yarısına ait enflasyon oranlarıyla belirlenen zam oranı ile ilgili olarak araştırmalar da başladı. Bu kapsamda "2021 Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış olacak. Buna göre; Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar…
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.