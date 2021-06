Turizmde Formula 1 coşkusu

Başarılı aşı çalışmaları turizmin her alanında meyvelerini veriyor. Sahil bölgelerindeki tesislerin yüzünü güldüren bu hamleden sonra bir müjde de İstanbul 'dan geldi. İstanbul, Formula 1 2021 takvimine yeniden dahil edildi. 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta yapılacak etkinlik, İstanbul ve çevre illerinde büyük coşku yarattı. Kapalı olan otellerin de birçoğu kapılarını açacak. Yarış için yaklaşık 20 gün öncesinden gelen takımların önce Tuzla ve Anadolu Yakası otellerini dolduracağını belirten turizmciler, yarış haftasında tüm İstanbul otellerinin bundan payını alacağını söylüyor. Bu yıl yarışın seyircili olacağına inandıklarını belirten turizmciler, Formula 1 seyircisinin üst gelir grubunda olduğunu ve normal bir turistin 4-5 katı harcama yaptığını kaydetti. Bu dönemde otellerin dolacağını aktaran turizmciler, "Anadolu Yakası ve Tuzla yüzde 100 dolar Avrupa Yakası 'nda da Taksim, Boğaz hattı, Sultanahmet 'teki otellere de minimum yüzde 50 katkı sağlar. Aynı zamanda bu dönemde oda fiyatları da artar" diyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin , "Haziranda gerek turist sayısı gerekse olumlu algı açısından canlanmaya vesile olmasını beklediğimiz Formula 1 gibi çok önemli bir organizasyonun iptal edilmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama yeniden Türkiye'de yapılması konusunda umutluyduk. Nitekim de öyle oldu. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa hem moral verecek hem de İstanbul'un uluslararası düzeyde olumlu bir olayla gündeme gelmesini sağlayacak" dedi.Yarışın seyircili düzenleneceğine inandıklarını anlatan Eresin, "Seyircili olursa otel doluluklarına da olumlu etkisi olacak. Seyircili olması durumunda para harcama düzeyi yüksek bir turist grubunun gelmesini bekliyoruz. Öte yandan F1 , yılsonundan önce canlanma beklemediğimiz kongre, toplantı, fuar, etkinlikler gibi organizasyonları ifade eden MICE sektörüne de olumlu etki yaratacak" diye konuştu. Hagia Sofia Mansions Cruio Collections By Hilton Genel Müdürü Ahmet Arslan, yarışın dönmesinin sektöre büyük moral verdiğini söyledi. Formula 1'in dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Arslan, "Bu etkinlik her ülkenin otellerine büyük katkı sağlıyor. Çünkü etkinlik için gerek takımlar gerekse teknik ekip yaklaşık 20 gün öncesinde yarışmanın olacağı yere gidiyor. Bir takım için ortalama 100 oda tutuluyor. Genellikle 5 yıldızlı oteller tercih ediliyor. Ayrıca yarışmayı birçok global kanal takip ediyor. Mesela büyük bir şirketin sahibi en iyi 30 iş ortağını getiriyor. Onları en iyi otellerde ağırlıyor. Yarışa helikopter kiralayarak gidiyor. En iyi restoranlarda yemek yiyip alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda iş görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bu profil 3 günde ortalama 5 bin euro harcıyor" dedi.9 yıl aradan sonra, geçtiğimiz yıl Formula 1'in Türkiye'ye gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye Grand Prix'i için 4 bine yakın yarış ekibinin geleceğini, 450'ye yakın büyük TIR ve 7-8'e yakın jumbo jet kargo uçağıyla malzeme taşınacağını belirtti. Ak, "15-16 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Turistler gelecek otellerde kalacak, yeme-içme ve alışverişlerini de hesaplarsanız, ülkemize, 100 milyon euro civarında bir döviz geliri bırakmış olacaklar" diye konuştu.DOUBLE Tree by Hilton Tuzla Genel Müdürü Ahmet Lüle, yarışmanın geçen yıl seyircisiz yapılmış olmasına rağmen Tuzla'daki bütün 5 yıldızlı otelleri yüzde 100 doldurduğunu söyledi. Lüle, "Bu otellerin toplam 5 bin yatak kapasitesi var. Seyircili olursa Anadolu Yakası tamamen dolar, Avrupa da payını alır. Bu pozitif hareket geliri de artırır. Oda fiyatları iki kat artar" dedi.MOLTON Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Formula 1'in sektör için inanılmaz bir motivasyon olduğunu söyledi. İstanbul'da hâlâ kapalı otellerin bu dönemde kapılarını açacağını belirten Korkmaz, "Yüksek aşılanma sayılarıyla birlikte turizmde hareket başladı. Rus ve Alman turist yeniden 'Türkiye' dedi. Ancak onlar halihazırda daha çok sahil bölgelerinde. Şehir otelleri bu hareketten payını alamadı. Ekimde düzenlenecek organizasyonla dünyaya pandemiyle mücadeledeki başarımızı ilan ederken ara verdiğimiz turizm hareketini de yeniden başlatacağız" dedi.