Başkan Erdoğan butona bastı: Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'dan ilk görüntü böyle geldi!





"TÜRKSAT 5A ÖNCEKİ HABERLEŞME UYDULARIMIZA GÖRE YÜZDE 30 DAHA FAZLA KAPASİTEYE SAHİP"



Türksat 5A uydusunun Ocak ayında yolculuğuna başladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de iletişim alt yapısını geleceğe uygun bir biçimde kurmamıza katkı sunacak olan Türksat5A; 1728 Mhz (Megahertz) kapasitesi ile Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusudur. Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan 3 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti verecek. Uydumuz özellikle MENA bölgesi olarak tanımlanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde TV yayıncılık sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlayacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli yayıncılığın ülke sınırlarının ötesinde, dünya çapında daha etkin varlık göstermesine de önemli katkılar sunacak. İlk defa kullanılacak yeni Ku-bant üzerinden verilecek özel servisler ile uydu haberleşme servislerinin katma değeri artacak. Yine ilk defa denenen elektrikli itki sistemine sahip olacak uydumuz, çok daha kaliteli ve uzun ömürlü yayıncılık hizmetine katkı sağlayacak. Türksat 5A haberleşme uydumuz, 35 yıl süre ile hizmet verip, yörünge ve frekans haklarımızı koruyacak" ifadelerini kullandı.