Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:04 Son Güncelleme: 29.6.2021 09:04

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, tarih belli mi?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, tarih belli mi?

Dini bayramlarda vatandaşlara sağlanmakta olan Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şimdiden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Yılın ilk bayramında zamlanarak 1100 TL olan ikramiyelerin sahipleri bu kapsamda detayları “Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorularıyla gündeme taşıyor. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan bayramdan önce ödemelerin hesaplara yapılacağı biliniyor. Buna göre; Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek, yatacak? İşte tüm detaylar…

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye yani Temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesine çevirdi. Bilindiği üzere bu sene Temmuz ayı emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tarih yaklaşırken bu noktada "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kurban bayramı emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, tarih belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA