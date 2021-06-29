THY Teknik A.Ş İstanbul Havalimanı’ndaki C-D hangarları için ‘Üs Bakım Yetkisi’ aldı

Yetkinin alınması sonrasında bakımı tamamlanan ilk uçak, tüm çalışanların katıldıkları bakım çıkış töreni ile uçuş operasyonuna katıldı.





TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA



Törende konuşan THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, kısa bir süre önce hizmete açılan ve Türk sivil havacılığı için bir dönüm noktası olan hangarlarda ilk uçak üs bakımını tamamlamış olmanın gururunu yaşadıkların belirterek "İstanbul Havalimanı'nda bulunan tesislerimizin tüm fazları tamamlandığında, bu yerleşkede sahip olacağımız toplamda 11 hangarda 26 dar ve 19 geniş gövde uçağa aynı anda bakım-onarım hizmeti verebileceğiz" dedi.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin en büyük hangarları olma özelliğini taşıyan tesis 60 bin metre kare kapalı alana sahip. Aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verebilen yeni üs bakım hangarları; sürekli büyüyen ve gelişen global MRO (uçak bakım, onarım ve revizyon) sektöründe Boeing 787 ve Airbus A350 uçaklarını da bakım kabiliyetine dahil eden THY Teknik A.Ş. 'nin rekabet gücünü daha da artıracak. Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlıyor.