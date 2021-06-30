Prim yapılandırmasına 2.2 milyon kişi başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bakan Bilgin, vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı.
İLK TAKSİT 1 KASIM'DA
Bakan Bilgin, prim borçlarını yeniden yapılandırarak, çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. Bilgin, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu
'na olan prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunu anımsattı. Bilgin, Bağ-Kur
sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet
üzerinden yapabileceklerini kaydederek, "Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, SGK İl
Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası
borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak" dedi.
101 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
Bu yapılandırmadan önce hâlâ uygulaması devam eden 7256 Sayılı Kanun kapsamında 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirten Bilgin, "Toplamda 101 milyar 7 milyon TL borç yapılandırıldı. 1 Haziran itibarıyla da 14 milyar 100 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 Sayılı Kanun'dan faydalanabilecekler" bilgisini verdi. Bakan Bilgin, prim yapılandırmasının Nisan 2021
ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını anımsattı.
30 KASIM'A KADAR TEST YAPTIRIN
GSS
prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.