Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor

Dünyayı sarsan küresel salgın ülkeler için tarım ve gıda güvenliğinin önemini net bir şekilde daha ortaya koydu. Turkuvaz Medya Grubu 'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi , 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'nde tarım sektörüyle ilgili tarafları bir araya getirerek bu süreçte oluşturulacak yol haritasına önemli bir katkı sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın himayesinde, Koza Altın İşletmeleri Ziraat Bankası , Cargill, Aynes Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve TARSİM'in sponsorluğunda gerçekleşen zirvede düzenlenen üç oturumda tarım sektörü tüm yönleriyle ele alınrak gelecek vizyonu ortaya konuldu. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı, Köşe Yazarı Dilek Güngör ile SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu 'nun moderatörlüğünde düzenlenen özel oturumda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli , Türkiye'nin tarımda geldiği son noktayı, pandemide atılan adımları, gıda güvenliği konusunda alınan önlemleri, orta ve uzun vadeli planlarını paylaştı.Son yüzyılın en büyük salgınını yaşadık. Tarım Bakanlığı'nın ışıkları bu dönemde hiç sönmedi. Türkiye gerçekten çok iyi sınav verdi. Avrupa ABD ve birçok Asya ülkesinde market rafları boşaldı, yağmalandı. Bazı ürünlerde yüzde 1.500'lere varan talep artışları olmasına rağmen bir problem yaşamadık. Bu dönemde 106 tedbir aldık. Çiftçiye diplomatik pasaport verdik, istediği gibi dolaşarak üretimini, hasadını, ekimini yaptı. Dış ticaret destekleri ile ekstra tohum desteği verdik. Hazine arazilerinde çok ciddi çalışma başlattık. Yazlık ekim-dikim sezonunu kaçırmadık. Bu çalışmalar hem ekonomiye hem de gıda güvenliğine artı olarak döndü.2020'de de kuraklık vardı. Yağışlarda yüzde 50 düşüş oldu. Bu yıl da yağış rejiminde 2020'ye göre yüzde 25 gerileme var. Ancak son 20 yılda yaptığımız sulama yatırımları, meteorolojik kuraklığı tarımsal kuraklığa çevirmedi. Bu da depolama sistemlerimiz sayesinde oldu. Sulanmayan alanlarda sıkıntı oldu. Kuraklıktan etkilenen çiftçiye dekarda 151 liraya varan destek verdik. Ürün kaybettik ama üstesinden gelemeyeceğimiz kayıp değil. Stoklarımız ve dış ticaret tedbirleriyle Türkiye gıda güvenliğinde eksiklik yaşamayacak. Ancak değişen bir iklim dönemine girdik. Artık kuraklığı sürekli yaşayabiliriz. Bu konuda en büyük tedbirimiz sulama yatırımları. Bunları hızlandırdık. Son yıllarda sulama yatırım bütçesi 2.5 kat arttı. Gerekli tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde de Türkiye bir problem yaşamayacak. TMO'nun sanayiciye buğday teminini destekliyoruz. Bundan sonra da devam edecek, ekmek fiyatlarında aşırı artışlar olmayacak.Dünyada bitkisel üretimin yüzde 85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. İlk günden üretici ile alıcı el sıkışıyor. Bizim de sözleşmeli tarımla ilgili yasa tasarımız Meclis'te. Bu modele Türkiye'nin bir an evvel geçmesi lazım. Yasa sonrası ilk etapta yüzde 5-10 sözleşmeli tarıma geçecektir. Bu hem çiftçi, hem tüccar, hem de sanayici yani tüm üretim dengesi açısından çok önemli. Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10'da ama gıda üretiminde dünyada ilk 25'te bile değiliz. Sözleşmeli üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacak.Türkiye'de ortalama 1.000 tohum firmamız var bunun yüzde 940'ı yerli, 42'si yabancı 22'si de yerli-yabancı ortaklığı. Tarlada yerlilik oranı yüzde 96. Yani 100 dönüm tarlamız varsa bunun 96'sı yerli. Türkiye'nin 162 milyon dolar lık ihracatı var. Bu konuda çok başarılı bir ülkeyiz. Kendimizi geliştireceğimiz alanlar var. Anaç tohum geliştirmesinde biraz daha çalışmalıyız. Sebze tohumlarında ithalata bağımlılığımız var. Sebze tohumu için TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Türkiye'de tohumla ilgili bir sorun yok, aksine tohum ihracatçısı bir ülkeyiz.Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 11 çeyrektir tarımsa kesintisiz büyüme var. Hububat ve arpa, kayısı, fındık fiyatından memnun olmayan bir çiftçi yok.ZİRVENİN açılış konuşmasını yapan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. SABAH Gazetesi'nin ülkemizin sürdürülebilir refahına ve başarısına katkıda bulunabilecek tüm çalışmalarda işbirlikçi olduğunu belirten Uzman, Bakan Pakdemirli'ye içinde buğdayın yer aldığı özel bir teşekkür plaketi takdim etti.Dünyada çiftçi yaşı artıyor. Bizdeyaş ortalaması 55 ortalama. Batıda67-68. Bizim gençlerimizi doğduklarıyerde kalmaya ikna etmemiz lazım.Bunun için doğdukları yerde doymalılar.Onları girişimci hale getirmeliyiz.Gençler toprağın bilincinde.Kadın ve gençlerin yerinde kalmasıçok önemli. Pandemi bunu anlatabilmemiziçin bir fırsat oldu. Okumuşama şehirden kaçmayı düşünenleroldu bu dönemde. Burada da bir fırsatolduğunu düşünerek ciddi şekildeyatırım rehberleri hazırladık. Hemmevcut çiftçileri üretimini büyütmekonusunda motive edeceğiz hemde yeni üreticileri işin içine katacağız.En önemlisi belli yaşı geçmişleredeğil, genç ve girişimci olanlara destekvereceğiz. 'Uzman Eller' projemizkapsamında meslek mensuplarına100 bin lira hibe veriyoruz. Gençgirişim projelerine ilave destek sağlıyoruz.Muhalefet sürekli saman ithaledildiğini iddia ediyor. İhtiyaç olursayapılır ama hepi topu 2 bin ton ithaletmişiz. 84 bin ton da ihracat var diğertarafta ona bakılmıyor. Bu yaklaşımTürkiye'nin çiftçisine zarar veriyor.Potansiyel çiftçi olmaya aday kişininkafasını karıştırıyorlar. Net ihracatçıbir ülke olan Türkiye'de her yıl üretimartmış. Biz üretimi daha da artırmalıyız.Bugün sanayi tesislerini doldurup,bunu ihraç etmek için getirilen hububatdahi sorun oluyor. Hep Hollandaörneği veriliyor. Hollanda'nın 67 milyardolarlık ithalatı var. Ama üzerinekoyuyor ve 100 milyar dolar ihracatyapıyor. Orada böyle bir muhalefetyok, boş muhalefet yapılmıyor.Türkiye'de belli ürünlerde ithalatyapabilir, bu kontrollü olduğu sürecesorun yok. Türkiye üretimini sürekliartırmalı. Her ürün kalemini üretenbir ülke yok.BAKAN Pakdemirli, "2020'de tarım sektörü yüzde 4.8 büyüyerek son üç yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasıla yüzde 20 artarak 333.3 milyar liraya çıkarken, Avrupa'daki liderliğimiz devam etti. Meteorolojik kuraklığa rağmen bitkisel üretim 9 milyon ton artışla, 126 milyon tona çıkarak, Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Büyükbaş hayvan varlığı da 18.2 milyon başa ulaşarak yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı" diye konuştu.Yapısal problemlerimiz var.Sözleşmeli Üretim bu sorunu çözecekana uygulama olacaktır. Bir deişin tüketici ve market tarafı var.Kamuoyunda sorumluluk bizim alanımızdagörülüyor. Bizim tarladançatala kadar tüm süreci takipetmemiz gerekiyor. Dijital tarım dao nedenle çok önemli. Dijital tarımlaçok daha istikrarlı bir fiyatla ürününtüketiciye ulaşmasını sağlayabiliriz.Gıda fiyatları genel itibarıylaenflasyonun sebebi değil sonucudur.Girdi fiyat endeksi artarsa gıda fiyatıda artar. Gıda fiyatlarından zamanzaman dalgalanmalar yaşanır. Bizimaçımızdan kış zor, yaz kolay geçer.Gıda enflasyonu çekirdek enflasyonlaparalel ilerler. Pandemi döneminde2-3 puan ileride ama AB'de debenzer bir durum var.Türkiye su fakiri değil ama sustresi yaşayan bir ülke. Ancak önümüzdeki20 yıl içinde iklim değişikliğininetkisiyle su fakiri bir ülke olacağımızbir gerçek. O nedenle suyağdığında bunu depolamak zorundayız.Depolama sistemlerine yatırımyapmamız şart. Cumhuriyet döneminden2002'ye kadar toplam 275baraj yapılırken, son 20 yılda 600baraj, 276 milyar TL sulama yatırımıyaparak toplam 875 baraja geldik.Son üç yılda 41 milyarlık sulama yatırımıyaptık. Kurak ülke olmaya adayolduğumuz için kurak ülkelerin yaptığıyeraltı barajlarını devreye almayabaşladık. 2023'e kadar 150 barajyapacağız. Bu yıl sonuna 50'sini bitireceğiz.Kuraklık nedeniyle Su Şurasıyaparak sorunlar ve çözüm önerilerinimasaya yatıracağız. Şura sonucunuCumhurbaşkanımız ile birlikteaçıklayacağız.Türkiye'de tarım futbol kadarkonuşulan bir konu. Gıda güvenliğiise tarımın en önemli meselelerindenbiri. Önümüzdeki 20 yılda gıda ihtiyacımızyüzde 50 artacak. Biz bu konuiçin 2019'da bir tarım şurası yaptık.Burada çıkan sonuçların eylem planıhaline getirdik. Ortak akıl çok önemli.Biz dinleyen bir bakanlığız. Son3 yılda tüm rakamlar iyiye gidiyor,çünkü sahadayız. Ben görev süremboyunca üç yılda belki en az 5 kez81 ili gezdim. Sahanın problemlerinidinlemek, yerinde çözmek için çalışıyoruz.Biz her şeyi öğrenmeye açığız.Bize mantıklı gelen her şeyi de uygulamayaalıyoruz. Orta ve uzun vadedeyol haritamız hazır. Bu şura sonuçlarının25 yıla ışık tutması gerekiyor.Ama her 5 yılda bir de günün şartlarınagöre revize edeceğiz.Sözleşmeli üretimle hem üreticinin geliri artacak hem tüketiciler ucuz ürün tüketecek.Çiftçi düşük maliyetle, pazar kaygısı duymadan üretim yapacak.Planlı üretimle kaynaklar etkin ve verimli kullanılacak.İhtiyaca göre üretimle, gıda enflasyonunun düşürülmesi sağlanacak.