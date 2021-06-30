Yeşil mutabakata uyumda zorlanmayacağız

SABAH Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem
moderatörlüğünde gerçekleşen 'Sürdürülebilir Tarım' paneline Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan
, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep
, Tekfen Tarım
Genel Müdürü Emrah İnce, Aynes CEO'su Murat Hocalar
ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ve Girişimci Ebru Baybara Demir katıldı.
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YILI ILAN ETTİK
EGE
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye
'nin sera gazı salınımlarında diğer orjin ülkelere göre çok ciddi avantajları bulunduğunu dile getirerek, "Bunu dezavantaja çevirmemek için disiplinli şekilde çalışmalıyız. Biz de bu yılı sürdürülebilir yıl ilan ettik. Tarımın kontrol edilebilirliği artık olmazsa olmaz. Türkiye'de de ciddi desteklerimiz var, köyden şehre geçişin dezavantajını avantaja çevirme imkânımız var" dedi. Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, 10 bin şirketin sıralandığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri fasıllarında ilk 67'ye girdiklerini belirterek, bu konulara çok mesai harcadıklarını dile getirdi. İnce, Anadolu
coğrafyasının biyoçeşitliliğinin en büyük avantaj olduğunu ve bunun AB'yi ikiye katladığını kaydetti. Girişimci Ebru Baybara Demir de tarımın başladığı topraklarda en eski tohumlardan biriyle üretim yaptıklarını dile getirerek, kuraklık gelince bu tohumun evrilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Yeni bir projeye başladıklarını bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Demir, "Hallerdeki atık sebze meyveleri toplayarak kompost yapıyoruz. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile başladık. İki aydır üzerinde çalışıyoruz. Eylülde sonuçları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN KONUSU
TARIM ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, sürdürülebilir tarımın dünyanın konusu olduğunu belirterek bakanlık olarak birçok alanda süreçleri takip ettiklerini söyledi. AB ile uyum sürecine başladıklarını dile getiren Özcan, "Birçok alanda düzenlemeler yaptık bu standartlara sağlanan uyum, AB haricindeki ülkeler nezdinde olumlu bir referans teşkil etti ve ihracatı arttırdık" dedi. AB'ye tarım ürünleri ihracatımızın yüzde 30'luk paya sahip olduğunu ifade eden Özcan, şöyle devam etti: "Yeşil mutabakat sürecinin yoğun olacağını değerlendiriyoruz. Arz ve talep dengelerini değiştiren bir süreç olacak. Sektörü ve üretim kapasitesi değerlendirilince uyum kapasitesi yüksek bir yapıya sahibiz. Çok zorlanmayacağız, ama adımları zamanında atmak çok önemli."
KURAKLIK TAZMINATLARI ÖDEMELERI BAŞLAYACAK
DÜNYA Ekonomik Forumu'nun 2019 raporunda en büyük risklerin başında iklim değişikliğiyle mücadele ve adımların başarısız olunması ve doğal afetlerin geldiğini hatırlatan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, 2021 raporunda ise gelecek 10 yılda olağanüstü hava koşullarının beklendiğinin yer aldığını söyledi. Günal, geçen yıl turunçgiller ve üzümde 80 yılda olan bir olayın gerçekleşerek sıcak hava zararıyla karşılaşıldığını dile getirdi. Bu zararların sigortalanabilir olup olmadığına baktıklarını ve 2021'de sıcak hava zararını da kapsama aldıklarını ifade eden Günal, kapsamlarının giderek genişlediğini söyledi. Kuraklık tazminat ödemelerinin başlayacağını kaydeden Günal, fındık, buğday ve kayısının en çok sigortalanan ürünler olduğunu sözlerine ekledi.
PANDEMİ SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ
AYNES CEO'su Murat Hocalar, gezegenin yaşlanmasını durdurmak zorunda olduğumuza dikkat çekerek, pandemiyle tarım ve tarıma dayalı sanayinin, sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi. Hocalar, tüm sektörlerin ve paydaşların sürdürülebilir dünya için çalışması gerektiğini, tarımsal ve ekolojik kaynakların ekonomik kullanımını sağlamanın en önemli görevimiz olduğunu söyledi. Hocalar, "Tarımla uğraşanların daha da yaygınlaştırılması ve belki şehirden köye doğru transferinin sağlanması önemli" dedi. Tüketicinin de ekolojik yapıyı destekleyen şirketleri tercih etmesi gerektiğini kaydeden Hocalar, "Tesislerimizde su tüketimini azaltacak faaliyetler yapıyoruz. Yüzde 50'lik su tüketimini düşürme hedefimiz var. Yeni yatırımlarla sene sonunda kadar bu tasarrufu yapmış olacağız" şeklinde konuştu.