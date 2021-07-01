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Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:43

Paris uçağını su dökerek uğurladılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Paris uçağını su dökerek uğurladılar

Gaziantep'ten Fransa'nın başkenti Paris'e başlayan direk tarifeli uçuşların ilk uçağını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerini uğurladı. Başkan Şahin, uçağın ardından geleneksel olarak yolcuları uğurlamada yapıldığı gibi sürahiyle su döktü.

Gaziantep-Paris arasında direk tarifeli uçuşlar başladı. Türk Havayollarına ait uçakla Paris'e gidecek yolcuları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve yerel yöneticiler uğurladı. Yolculara uğurlayan Başkan Şahin uçak aprondan ayrılırken yolculuğun kazasız geçmesi dileğiyle ardından bir sürahi su döktü.

Gaziantep'in sanayi ve ticarette olduğu gibi tarihi ve turistik mekanları ve gastronomisyle de parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Fatma Şahin, "Bölgemizin turizm potansiyeli yüksek. Zeugma, Rumkale, Yesemek, Dülük gibi insanlık mirası mekanlarımız, eşsiz lezzetlerin yer aldığı gastronomimiz var. Hedefimiz Avrupalı turist sayısını arttırmak" dedi.

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Paris uçağını su dökerek uğurladılar
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