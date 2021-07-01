Paris uçağını su dökerek uğurladılar

Gaziantep-Paris arasında direk tarifeli uçuşlar başladı. Türk Havayollarına ait uçakla Paris'e gidecek yolcuları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve yerel yöneticiler uğurladı. Yolculara uğurlayan Başkan Şahin uçak aprondan ayrılırken yolculuğun kazasız geçmesi dileğiyle ardından bir sürahi su döktü.

Gaziantep'in sanayi ve ticarette olduğu gibi tarihi ve turistik mekanları ve gastronomisyle de parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Fatma Şahin, "Bölgemizin turizm potansiyeli yüksek. Zeugma, Rumkale, Yesemek, Dülük gibi insanlık mirası mekanlarımız, eşsiz lezzetlerin yer aldığı gastronomimiz var. Hedefimiz Avrupalı turist sayısını arttırmak" dedi.