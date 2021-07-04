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Giriş Tarihi: 4.7.2021 07:51 Son Güncelleme: 4.7.2021 07:52

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gözünü bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevirdi. Senede iki kez vatandaşlara sağlanan bu ikramiyenin geçtiğimiz bayramda zamlanarak 1100 TL’ye çıktığı biliniyordu. Hal böyleyken emeklilere senede toplam 2200 TL’lik ikramiyenin ödendiği biliniyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?” gibi birçok soru son dönemde yanıt arıyor. Ödemeler genellikle bayramdan kısa bir süre önce gerçekleştiriyor. Buna göre; 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hem Temmuz zammının belirleneceği bu tarihlerde aynı zamanda vatandaşlar ikramiyelerin yatacağı tarihi de merakla bekliyor. Bu noktada ise "Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Buna göre; Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

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Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
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