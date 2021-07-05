Memur ve emekli Temmuz maaş zammı için gözler enflasyon oranında! SSK-BAĞKUR Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç para olacak?

Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl Ocak Temmuz ayında maaşlarına zam alan emeklilerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Emeklilerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak verilerle birlikte alacakları zam belli olacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık veri ve yapılan tahminler neticesinde emekli maaşlarına 441 liraya kadar zam yapılması bekleniyor. Emekli ve memur maaşları ile birlikte, evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşında da artış yaşanacak. Peki, SSK-BAĞKUR Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç para olacak? İşte milyonların beklediği emekli ve memur maaşı kararı

MİLYONLARIN GÖZÜ ENFLASYON ORANINDA! EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı zamları bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlar öncesi emeklilerin gelirlerinde yaşanacak tahmini artış da belli oldu.

Buna göre, SSK-BAĞKUR Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç para olacak?