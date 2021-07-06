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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:42 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:43

Polis maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı yeni 2021 polis maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?

Polis maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı yeni 2021 polis maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileri göz önüne alınarak bilindiği üzere Polis maaşları ve diğer memurların maaşlarında artış yaşandı. Haziran ayı enflasyonu açıklanırken yeni polis memuru maaşları da belli oldu. Bu noktada, polis memuru maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Memurlar, 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Peki, Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 polis maaşı ne kadar oldu? İşte, 2021 Zamlı polis memuru ve komiser maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı sorularının yanıtları

Her sene olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "Polis maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Polis maaşı ne kadar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, 5 Temmuz tarihi itbarı ile belli oldu. Peki, Temmuz zammı ile yeni polis memuru ve komiser maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Polis memuru (8/1) - Mevcut Maaş: 6.859 - Zam Tutarı: 373,81 | Toplam Zamlı Maaş: 7232,81

Başkomiser (3/1) - Mevcut Maaş: 7.833 - Zam Tutarı: 426,89 | Toplam Zamlı Maaş: 8259,89

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