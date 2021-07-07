Çukurova’ya hem doğa hem çevre dostu havalimanı

Projeye ilişkin gelinen son durumu paylaşan Kozuva, havalimanı projesinin hem doğa hem de çevre dostu proje olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Kozuva, ÇBH'deki tüm binaların Leadership in Energy and Environmental Design (LEED Sertifikası) yani enerji ve çevre dostu olarak tasarlandığına dikkati çekti.

Binalarda kullanılacak suların arıtmadan geçirilerek çevre sulamasında değerlendirileceğini belirten Kozuva, "Çukurova çok bereketli bir bölge. Güneş var, su var. Güneşimiz sınırsız ama ülke olarak suyumuz sınırlı. Her bir damlası çok kıymetli. Değerini bilmemiz ve ona göre davranmamız lazım. Seyhan ve Ceyhan Nehirleri bölgenin can kaynağı ama biz yine de suyumuza gözümüz gibi bakacağız. Geleceğimiz için çocuklarımız için bunu yapmak hepimizin görevi" dedi.

BİN FİDANLIK HATIRA ORMANI

Kozuva, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ÇBH'nin ilk etabının açılacağını anımsatarak, "Çalışmalarımıza başladığımız ilk andan itibaren çok olumlu dönüşler aldık. Projemizi anlattığımız tüm çevreler bizim heyecanımıza ortak oldular, bölgenin daha da gelişmesine katkı sunacağı için projeye olan desteklerini belirttiler. Bu destek mesajları bizim de heyecanımızı artırdı" dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesine sadece bir yatırım olarak bakmadıklarının da altını çizen Kozuva, "Havalimanımızı kullanan ilk bin yolcumuzun onayları doğrultusunda onlar adına birer fidan dikeceğiz. Çukurova Havalimanı Hatıra ormanımız böylelikle kurulmuş olacak" diye konuştu.

Kozuva, ÇBH'yi kullananların destekleriyle köy okullarına kütüphane kurulması için adım atacaklarını da söyledi.