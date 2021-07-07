Turizmcilerde Rusya’dan yeni uçuş sevinci

RUSYA'NIN Türkiye
'ye uçuşları başlatmasından sonra, 13 kentten daha uçuş müjdesi geldi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuş yapılan kentlere, 12 Temmuz'dan itibaren 13 yeni kentin daha ekleneceğini açıkladı. Bu uçuşlar, Rusya'nın Barnaul
, Belgorod
, Volgograd
, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden, başta Antalya
olmak üzere İzmir'e de yapılacak. Rusya'dan yapılan açıklama turizmcileri de sevindirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye ve Antalya'ya yeni caharter uçuşların başlaması sektörümüz için çok güzel bir müjde" diye konuştu. Kemer Turistik Otelciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya de, "Bu uçuşlar Türk turizmi için çok önemli. Gelen turist sayısı kat kat artacak. Ayrıca turizm sezonu uzayacak. Turizmciler olarak bu gelişmeleri sevinçli karşılıyoruz" dedi.