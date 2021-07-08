Bu arabaların fiyatları 15 bin liradan başlıyor! Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı!

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...
2005 KAMYON & KAMYONET FIAT
Güncel Fiyat: 15.300 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:30
1998 LANCIA Y ( YPSILON )
Başlangıç Bedeli: 18.000 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 11:40
1999 OPEL ASTRA
Güncel Fiyat: 38.000 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 12:00
2000 OPEL ASTRA
Güncel Fiyat: 42.000 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 11:00
2003 RENAULT MEGANE II 1.5 DCI
Güncel Fiyat: 45.500 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:40
2004 NISSAN PRIMERA
Güncel Fiyat: 54.000 TL
Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021
İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:50