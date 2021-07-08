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Giriş Tarihi: 8.7.2021 12:17 Son Güncelleme: 8.7.2021 12:26

Bu arabaların fiyatları 15 bin liradan başlıyor! Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı!

Bu arabaların fiyatları 15 bin liradan başlıyor! Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı!

Araba sahibi olmak isteyen tüketicilerin, sıfır araçlar ve ikinci el otomobiler dışında üçüncü bir seçeneği daha bulunuyor. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listedeki otomobillerin fiyatı 15 bin liradan başlayıp, 57 bin liraya kadar çıkıyor.

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

2005 KAMYON & KAMYONET FIAT

Güncel Fiyat: 15.300 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:30

1998 LANCIA Y ( YPSILON )

Başlangıç Bedeli: 18.000 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 11:40

1999 OPEL ASTRA

Güncel Fiyat: 38.000 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 12:00

2000 OPEL ASTRA

Güncel Fiyat: 42.000 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 11:00

2003 RENAULT MEGANE II 1.5 DCI

Güncel Fiyat: 45.500 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:40

2004 NISSAN PRIMERA

Güncel Fiyat: 54.000 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:50

2002 OPEL ZAFIRA-A

Güncel Fiyat: 56.750 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 11:50

2001 RENAULT LAGUNA

Güncel Fiyat: 57.000 TL

Teklif Başlangıç Tarihi: 8 Temmuz 2021

İhale Bitiş Tarihi: 13 Temmuz 2021 10:00

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Bu arabaların fiyatları 15 bin liradan başlıyor! Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı!
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