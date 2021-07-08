Kadın sporcular Tokyo yolcusu

ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) işbirliği ile hayata geçirdiği 'ING Olimpik Kızlar Projesi' kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları
'na uğurladı. Olimpiyatlara katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren banka, hazırladığı videoyla sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. Gelen mesajlar bir USB kolyeye yüklenecek ve kadın sporculara gönderilecek. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Tokyo 2020 Olimpiyatları yüzde 49'a yakın kadın sporcu katılımıyla bugüne kadarki cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı oyunlar olacak. Türkiye adına yarışacak olan kadın sporcu oranı da 50 kadın sporcu ile yüzde 46 oldu. Olimpiyatlarda kadın temsilinde eşitliğe bu kadar yaklaşmak hepimiz için mutluluk verici" dedi. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener
ise "Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ING ile birlikte destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.