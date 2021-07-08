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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:55 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:01

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

DHA
TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı
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