Her iki kişiden biri uzaktan çalışacak ve eğitim alacak

ERICSSON, pandemi sonrasını ve 5G'nin geleceğini ele alan iki ayrı rapor yayınladı. Ericsson Mobilite Raporu
'nun (EMR) 20'nci sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ericsson, 5G abone sayısının her gün yaklaşık bir milyon artarak toplam abone sayısının 2021 sonunda 580 milyonu aşacağını öngörüyor. 5G'nin 4G ile karşılaştırıldığında aynı kilometre taşına iki yıl daha önce gelmesi ve bir milyar abone sayısını aşması bekleniyor. Ericsson ConsumerLab
tarafından hazırlanan "Kentsel Gerçekliğin Geleceği" başlıklı Küresel Telekom Pazarı Raporu (GTM) raporu yayınlandı. 2025 yılına kadar tüketicilerin çevrimiçi aktivitelerine 2 yeni hizmet daha eklenecek ve çevrimiçi geçirilen süre 9 saat daha artacak. Ericsson'ın şu ana kadarki en büyük tüketici araştırması olan Ericsson ConsumerLab'ın bu raporu, Türkiye
'deki tüketicilerin 15-79 yaş arası bin ila 2 bin arasında kişinin katıldığı bir anket aracılığıyla pandemi sonrasında 2025 yılına kadar neler olacağına dair temel görüşlerini ortaya koyuyor.
YÜKLEME HIZI TETİKLEDİ
Rapor, tüketicilerin "bir sonraki normale" girerken 2025 yılına kadar günlük çevrimiçi faaliyetlerine 2 yeni çevrimiçi hizmetin daha ekleneceğini ve pandemi öncesine göre çevrimiçi faaliyetlere 9 saat daha fazla zaman ayrılacağını ortaya koyuyor. Orta düzey çevrimiçi kullanıcıların pandemi sürecinde günlük yaşamlarında daha fazla hizmet kullanmaya başladığının altını çizen raporda önümüzdeki süreçte çevrimiçi faaliyetlerdeki bu değişimle birlikte orta ve ileri düzey kullanıcılar arasındaki boşluğun kapanacağı belirtiliyor. Ericsson Raporu'na göre yakın gelecekte Türkiye'nin yüzde 48'inin uzaktan eğitim görmesi ve çalışması bekleniyor. Evden çalışma ve uzaktan eğitim talebi Türk Telekom
gibi operatörlerin daha çok fiber bağlantı ihtiyacına yanıt vermesini sağladı. Rapordaki rakamlar kişisel olarak yorumlanırken müşteri ihtiyacının tetikleyici olduğunu gösteriyor. COVID- 19 nedeniyle Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde çevrimiçi eğitim yüzde 90 oranında artarken uzaktan çalışma ise yüzde 45 oranında artış gösterdi.
PANDEMİ HIZLANDIRDI
Ericsson Türkiye
Genel Müdürü Işıl Yalçın
, "Araştırmamız 2021 yılının sonunda 5G abone sayısının yaklaşık 580 milyon olacağını ve 2026 yılında dünya mobil veri trafiğinin yarısından fazlasını 5G ağlarının taşıyacağını gösteriyor. Dijital dönüşüm taleplerinin hızına ayak uydurmak için operatörlerle çok yakın çalışıyoruz" diye konuştu.
YEREL ÜRÜN TERCİHİ ARTACAK
COVID-19, tüketicilerin önceliklerini değiştirdi. Araştırma, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 57'sinin 2025'e kadar e-öğrenme ve çevrimiçi eğitim programlarına yöneleceğini gösteriyor. Tüketicilerin yarısı, kısmen çevresel kaygılar nedeniyle 2025 yılında genel olarak yerel ürünleri tercih edeceklerini belirtiyor. 2025 yılına kadar Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 58'i yalnızca yerel olarak üretilen yiyecek ve ürünleri satın alacağını düşünüyor.