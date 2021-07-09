Muğla’ya 25 bin yeni konut yapılacak

Pandemi
döneminde yıldızı parlayan bölgelerin başında Bodrum
geldi. İlçeye talep artınca fiyatların yükseldiğini, yeni yatırımların hız kazandığını söyleyen Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Bodrum'un bağlı bulunduğu Muğla
genelinde 2020'de toplam üretilen konut sayısı 11 bin iken sadece 2021'in ilk çeyreğinde alınan ruhsat sayısının 5 bine ulaştığına dikkat çekti. Çağlar, "Şehirde 2021 yılındaki toplam konut üretiminin 25 bini bulması beklenirken, bu hareketlilik de aslan payını ise Bodrum alacak" dedi. Bodrum'da nüfusun 200 binlerden 600 binin üstüne çıktığını hatırlatan Çağlar, "İlçeye göçün de etkisi ile marka projelerde satış fiyatları son 1.5 yılda yüzde 100'ün üzerinde arttı. Şu an Bodrum'da doğru yerde yapılmış yeni bir projede metrekare fiyatını 20 bin liranın altında göremezsiniz. Eski yapılarda da bu rakam 12 bin lira seviyesinde. Lüks segmentte ise 10 bin euroya kadar ulaşıyor. Kiralamada da benzer bir durum söz konusu. Mesela Turgutreis
'deki Swissotel Resort Bodrum Beach
'te bir villada pandemi öncesi aylık ortalama kiralama bedeli 15 bin euro seviyesindeydi. Şimdi ise bu rakam 30-35 bin euro. Sezonda bu villa kiralamasını 1 milyon TL gibi düşünebilirsiniz. Satışta da, Bitez
'de yer alan bir villayı 1.5 sene önce 3 milyon liradan satmaya çalışıyorduk, 6 ay önce 5 milyon 250 bin liraya sattık. Bekleseydik 7 milyon lira olacaktı" diye konuştu.
YATIRIMA TAM GAZ DEVAM
Pandemide yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Dağlarca Çağlar, "Cennet Koyu'nda 19 villalık ikinci etabımıza, Gündoğan
'da 6 villalık bir butik gayrimenkul yatırımımıza ve Yokuşbaşı'ndaki Swissotel Residences Bodrum Hill
projemize devam ediyoruz. Bu 3 yatırımın tutarı 120 milyon euro" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'daki projelerin denetim takibini hiç bırakmadığını da anlatan Çağlar, "3 yıl önceki teftiş kesinlikle Bodrum için iyi oldu" şeklinde konuştu.
ESTETIK KURULU ŞART!
BODRUM'DA inşaat yatırımlarının son yıllarda hızlandığına dikkat çeken Çağlar, "Bodrum'da her projenin mutlaka onay alması gereken bir Estetik Kurulu'nun olması gerekiyor. Bodrum'un havasına, mimarisine uymayan projeler olmasın" dedi. 2018'de Bodrum'da Çağdaş Holding bünyesinde kurulan Bitci Teknoloji'nin, bugün dünyanın sayılı blockchain şirketlerinden biri haline geldiğini anlatan Çağlar, "Biz uluslararası anlaşmalar ve teknoloji ihracatıyla kripto para yatırımcılarını Türkiye'ye çekiyoruz. Türk kripto borsasında işlem yapmalarını sağlıyoruz. Devletin de denetim ve vergilendirme sürecini netleştirmesiyle sektörün büyüyecek" dedi