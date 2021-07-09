TMSF’ye yeni başkan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş
, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer
atandı. Atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunun
113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddelerine göre yapıldı. Fatin Rüştü Karakaş, Fon'un özerk yapıya kavuşmasından bu yana geçen yaklaşık 18 yıllık süreçteki dördüncü başkanı oldu. Önceki başkan Muhiddin Gülal
'ın 4 yıllık görev süresi 4 Temmuz'da dolmuştu. 1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu. İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atandı. ANKARA