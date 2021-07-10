Abdi İbrahim’e Zulu halkı cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, halkı aldatmaya yönelik reklamlara geçit vermedi. Kurul, önde gelen ilaç firmalarından Abdi İbrahim
'in takviye edici gıdaları çeşitli sağlık beyanlarıyla vatandaşa satma girişimlerine karşı 570 bin lira idari para cezası uyguladı. İki cezadan ilkinde Abdi İbrahim'in takviye edici "Umkaimun" adlı ürünü, Güney Afrika
'nın yerli halkı Zulu'lar tarafından öksürüğü kesmek için kullanıldığını ve ardından Batı tıbbı tarafından keşfedilerek şimdi Türkiye'de de satışa çıkarıldığı yönündeki beyanları yer aldı. Kurul, ürünün tedavi etme ve iyileştirme özelliği olan bir ilaç olduğu algısı yaratacağından ceza kesti. İdari para dışında reklamları durdurma cezası da verildi.