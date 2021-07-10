FAST’te üst limit 2 bin liraya çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limitini 4 Ağustos'ta bin liradan 2 bin liraya çıkaracağını duyurdu. 8 Ocak 2021'de kullanıma açılan 7/24, anlık ödeme sistemi FAST'te günlük ortalama 2 milyon adet ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Merkez'den yapılan açıklamada, "Kolay Adresleme Sistemi'ne kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaştı" denildi. Diğer taraftan, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemi
'ne katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemelerin hayata geçirildiği, katılım taleplerinin alınmaya başlandığı kaydedildi. Teknik ve operasyonel şartları sağlayan kuruluşların FAST Sistemi'ne katılmaları mümkün olacak. Açıklamada, "Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir" denildi.