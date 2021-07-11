Giriş Tarihi: 11.7.2021

Kanal İstanbul 13 kat daha güvenli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, "Çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi boğazdan 13 kat daha güvenli" diye konuştu