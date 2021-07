Yeni yatırımları radarımıza aldık

100 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren küresel enerji devi BP, yeni yatırımlarla Türkiye'de büyümesini sürdürmeye kararlı. Türkiye'nin enerji miksinde son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının arttığını söyleyen BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, "Bu durum bizim 2050 ve daha öncesine kadar sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olma hedefimizle örtüşüyor. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisindeki ciddi potansiyel göz önüne alındığında bu alanda şartlar elverdiği ölçüde yer almak istiyoruz. Öte yandan BTC ve Güney Gaz Koridoru TANAP ) boru hattı alanlarındaki girişimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye'nin BP'nin yeni yatırımlarla büyümek istediği bir pazar olduğunu söyleyen Tümkan Işıltan, "Son 3 yılda, akaryakıt ve Castrol operasyonlarımıza yaptığımız yatırım 500 milyon dolar ı geçti. BP'nin yeni stratejisi bağlamında enerji alanındaki yeni iş kollarında yatırım imkânları her zaman radarımızda" diye konuştu. Son üç yıllık yatırım performanslarının Türkiye'ye olan güvenlerini gösterdiğini söyleyen Işıltan, şöyle devam etti: "Ülkemize inanıyoruz, yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Akaryakıt istasyonu almaya, sayımızı artırmaya devam edeceğiz."BP Türkiye, halen ülke genelinde 755 akaryakıt istasyonu ile müşterilerine ulaşıyor. Bu istasyonların günümüzde birer keyifli mola noktaları olduğunu söyleyen Işıltan, pandemiyle birlikte bu değişimin daha da hızlandığını söyledi. Işıltan, "Buralar 5 yıldızlı tesis niteliğinde. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Hatta kafelerle buraları daha keyifli mola verecek hale getiriyoruz" dedi. Değişim sürecinin en kritik destek noktasının istasyonlar olacağını kaydeden Işıltan, şunları anlattı: "İstasyonlarımızı günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabildiği yaşam alanları haline getiriyoruz. Bu kapsamda BP Express ve Wild Bean Cafe 'ler büyük önem taşıyor. Kafenin büyümesinde üç büyük şehir öne çıktı. Ancak şimdi bütün Türkiye'ye yayıyoruz. Halen 17 ilde, 54 noktada varız. 2021'de 30 ilde, 100 noktaya ulaşacağız. 5 sene içinde de toplam 400 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz."BOĞAZİÇİ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tümkan Işıltan, 12 yıl sonra Türkiye'de başkanlık koltuğuna oturan ilk Türk oldu. 1 Ocak'tan bu yana bu görevi yürüten Işıltan, "Bu toprağın insanı olarak bununla da gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye'yi daha iyi noktalara getirebileceğimizi ve tanıtabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.DÜNYA enerji devi Bp, Şubat 2020'de 2050 yılı itibarıyla ya da daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket haline gelme hedefini açıkladı. Bp, bu strateji çerçevesinde kaynak üretimine odaklanmış bir petrol şirketi olmaktan çıkıp, müşterileri için çözümler üreten entegre bir enerji şirketi olmayı planlıyor. Işıltan, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünyanın temiz enerjiye ihtiyacı var. Portföyümüzde düşük karbonlu operasyon yatırımlarını artıracağız. Yenilenebilir enerjiden, hidrojenden pek çok farklı değişik türe kadar gidiyoruz. Yenilenebilir enerjinin her tarafında olacağız. Portföyümüz içinde bunu yükseltmek istiyoruz. Dünya çapında 7.500 olan elektrikli araç şarj noktasını 70 bine çıkarmayı hedefliyoruz."