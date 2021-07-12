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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:27

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiyelerle ilgili araştırmalara başladı. Her yıl iki dini bayram öncesinde ikramiye alan emekliler, bu yıl Ramazan bayramı öncesi zamlı ikramiyelerine kavuştu. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. Vatandaşlar bu noktada, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak sorularını araştırmaya başladı. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2021 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilere verilecek ikramiyeyi ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin, 12 milyondan fazla emekliye verilecek olan ikramiyenin tarihini duyurdu. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?
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