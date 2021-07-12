Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2021 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilere verilecek ikramiyeyi ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin, 12 milyondan fazla emekliye verilecek olan ikramiyenin tarihini duyurdu. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.
KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?
1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.