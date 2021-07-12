Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2021 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilere verilecek ikramiyeyi ilişkin açıklamada bulundu. Bilgin, 12 milyondan fazla emekliye verilecek olan ikramiyenin tarihini duyurdu. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.