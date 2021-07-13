15 Temmuz’da 1.500’er lira destek verilecek

15 Temmuz hain darbe girişiminin
ardından şehit yakını ve gazilere maddi yardım sağlamak için kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı
(TŞYGDV
), bugüne kadar 58 milyon 32 bin 100 TL ödeme yaptı. 15 Temmuz
'un 5'inci yılı dolayısıyla da şehit yakını ve gazilere 1.500 lira yardım yapılması için karar alındı.
15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan aynı zamanda Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs
, vakfın çalışmaları hakkında SABAH
'a açıklamalarda bulundu. Muhalefet tarafından vakfın yıpratılması için toplanan paraların vakıf hesaplarında olmadığı iddialarının ortaya atıldığını hatırlatan Gürs, "Asılsız iddialarla vakfımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak amacımız tüm şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çalışmalar yapmaktır. Toplanan paralar şartlı bağış olarak vakfımıza aktarıldığı için şimdilik 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri ile Beşiktaş patlamasında vefat edenler, malul sayılanlar da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 69 kişiye aylık ödeme yapılmaktadır" diye konuştu.
DÜZENLİ OLARAK ÖDENİYOR
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine vakıf tarafından Nisan 2020'den beri aylık düzenli ödeme yapıldığı bilgisini veren Gürs, şunları anlattı: "Bugüne kadar 56 milyon 919 bin 100 TL ödeme gerçekleştirildi. Kasım 2020 itibariyle Beşiktaş patlamasında vefat eden ve malül sayılanlar için de ödeme yapmaya başladık. Şimdiye kadar 1 milyon 113 bin TL ödedik. Nisan 2021 itibariyle şehit yakınları ve gazilerimize yapılan ödeme miktarı aylık 1.500 TL oldu, dini bayramlarda 1.100 TL ödüyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla da 1.500 TL ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Bugün itibarıyla toplam 58 milyon 32 bin 100 TL ödeme yaptık."
O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜK
Hain gecenin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Gürs, şöyle konuştu: "Bizler o gece ülkemiz için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde kefenimizi giyip, hainlerin karşına çıktık. O gece ölümü öldürdük. Bizim için şehitlik ölmek değil yeniden dirilmektir, sonsuz yaşamdır, sevdiğine kavuşmaktır. Devletimizin tüm şehit yakınları ve gazilerine sahip çıktığına ben de bir şehit ve gazi yakını olarak şahitim. Eşim Fazıl Gürs ve babam Necati Sayın Genelkurmay Başkanlığı önünde şahadete koştu. Kız kardeşlerim de gazi oldu."
CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Şehit ve gazi çocuklarına yönelik yaptıkları etkinliklerden de bahseden Gürs, "Pandemi nedeniyle sosyal ve kültürel faaliyetler maalesef asgari düzeyde yapıldı. Kadın gazilerimizle cuma söyleşileri gerçekleştirdik. Şehit çocuklarımızla Polis Özel Harekat Eğitim merkezinde faaliyetlerde bulunduk. Çocuklarımızla Gazi Meclisimizi ziyaret ettik. Muhalefetin iftiralarına rağmen canla başla çalışıyoruz" dedi.