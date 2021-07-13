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Giriş Tarihi: 13.7.2021

İstanbul’un raylı sistem ağı 2023’te 354.3 km’ye çıkacak

İstanbul’un raylı sistem ağı 2023’te 354.3 km’ye çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)- Başakşehir-Arnavutköy- Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu "İhale işlemlerini tamamladığımız, çok yakında temelini atacağımız 4 kilometrelik Altunizade - Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara burdan vermek isterim" dedi. Toplam uzunluğu 8.3 kilometre olan Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projesinin inşaai faaliyetlerine geçmek üzere adım attıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Böylece toplam uzunluğu 103.3 kilometreye ulaşan 7 projemiz tamamlandığında şu an 251 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 2023 yılında 354.3 kilometreye yükselecek" diye konuştu.

% 52'Sİ BAKANLIKTAN
İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 52'sini Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmış olacağını anlatan Karaismailoğlu, şunları anlattı: "Şehrin altyapısıyla sorumlu olanların sunmadığı hizmetleri de İstanbullulara bakanlık olarak biz sunuyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattımız 31.5 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşuyor."

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İstanbul’un raylı sistem ağı 2023’te 354.3 km’ye çıkacak
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