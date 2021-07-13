Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek: Çocuklar Erken BES’lensin

KATILIM Emeklilik
'in 18 yaş altına sunduğu fırsatlarla dolu bireysel emeklilik planı Erken BES ile ilgili açıklamalarda bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
, "Milyonlarca gencimiz de artık BES'in avantajlarından yararlanacağı için sektör olarak heyecanlıyız. Katılım Emeklilik olarak her gelir seviyesinden anne babanın, çocuklarının geleceğine yatırım yapabileceği, biriktirirken ilave faydalarla da onları destekleyen bir ürün ortaya koymak istedik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Erken BES'i inanıyorum ki aileler çok sevecek" dedi. Erken BES'in özelliklerine değinen Ayhan Sincek şöyle devam etti; "Öncelikle sunduğumuz bu fırsatlardan herkes yararlanabilsin diye minimum 100 TL katkı payıyla çocuklarınızı sisteme dahil etmeniz mümkün. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz, üstüne üstlük 5 yıl sistemde kalan katılımcılar için de giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılar için de yönetim gider kesintisi yok. Ayrıca önümüzdeki 3 aylık özel kampanya dönemimizde Erken BES'e katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik Katkısı sunuyoruz. 300 TL'ye kadar alınabilecek Katılım Emeklilik Katkısı ile Erken BES'e erken girenler kazançlı çıkacak. Ayrıca Erken BES'te yaş gruplarına göre değişen pek çok ek hizmet de sunuyoruz. Yenidoğan 0-2, Okul öncesi 2-5 ve Okul çağı 5-18 şeklinde yaş gruplarına ayrı ayrı, çok cazip asistans içerikleri hazırladık. Erken BES'e giren çocukların yaşlarına uygun olarak sunduğumuz paketlerle çocuklarımızın diş ve göz check-up'ları, oyun terapisi, psikolojik ve eğitim danışmanlığı gibi büyüme döneminde ihtiyaç duydukları pek çok hizmete erişimlerini kolaylaştırıyoruz."