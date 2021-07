Sivas devler ligine giriyor

SABAH Gazetesi'nin "İl Buluşmaları" etkinliğinin 14'üncüsünün durağı İç Anadolu Bölgesi'nin en eski ve önemli kentlerinden biri olan Sivas oldu. SABAH'ın dev yazar kadrosu, tarihten bugüne çok önemli bir kavşak noktasında yer alan Sivas'ın ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırdı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, SABAH yazarları, belediye başkanı, şehrin önde gelen STK başkanlarıyla bir araya geldi. Sivas'ın sanayi, ihracat ve tarımın yanı sıra turizmde de ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas'ın kalkınması için ortaya konan hedefler doğrultunda kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.Şehre değer katacak birçok projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Vali Ayhan, aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar Bölgesi'nde uygulanan ve yaklaşık 150 milyon liraya mal olan Hamidiye Kültür Parkı Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Öncelikli olarak tarihi yapıların restorasyonlarına başladıklarını anımsatan Ayhan, "Bugün tescilli yapılara verdiğimiz fonksiyonlarla ve bölgeye inşa ettiğimiz diğer yapılarımızla Anadolu'nun yeni cazibe merkezlerinden birini hayata geçiriyoruz" dedi. Vali Salih Ayhan, 1889 Yılında II. Abdülhamid Han'ın buyruğuyla kurulan bu yerin, saraya at yetiştiren Aygır Deposu, Uzun Yayla Atçılık Islah Kurumu, Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebi olarak kullanıldığını hatırlattı.Alanda yer alan 11 adet tescilli yapıya Savaş Atları Müzesi Abdülhamit Han Anı Evi , Sivas Hediyelik Eşya Satış Alanı, Hara Kafe, Hara Restoran ve Kitap Kafe gibi fonksiyonlar verildiğini anlatan Vali Ayhan, bu tür özgün projelerle Sivas'ın Anadolu'nun cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi. Proje alanına ek yapılar ilave edileceğini anlatan Vali Ayhan, "Organik Pazarı Alanı, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi , Çadır Restoran, Muzaffer Sarısözen Sanat Konağı, Kır Kahvesi Uluslararası Geleneksel Atlı Spor Müsabaka Alanı ve Macera Parkı yer alacak" diye konuştu.Vali Salih Ayhan, "Hamidiye Kültür Parkı'nda, yaklaşık 1.800 metrekare alana sahip en büyük tescilli yapıya, tarihsel misyonuna uygun olarak Türklerin at kültürünü içine alan Türkiye ve dünyada ilgi odağı olacak özgün bir 'Savaş Atları Müzesi' kuruyoruz. Türkiye'de ilk olan bu müzenin benzerleri Avrupa'da Toledo ve Paris'te bulunuyor. Ancak o müzelerde savaş aletleri ve kıyafetler sergileniyor" diye konuştu. Müze içerisinde Sivas'ın Uzunyayla atı başta olmak üzere, dünyada ve Türkiye'deki at cinsleri, savaşlara katılan atlar, savaş kıyafetleri, zırhlar, at sporlarının sergilenerek anlatılacağını belirten Vali Ayhan, "Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'ın atı 'Ferhan' ile Fatih Sultan Mehmet'in atı 'Küheylan', Mustafa Kemal Atatürk'ün atı 'Sakarya' ile canlandırmalarına yer verilecektir. Bunun yanında Metehan, Cengizhan, Alparslan gibi birçok Türk hükümdarının da at üzerinde canlandırmaları yer alacaktır. Türkiye'den ve dünyadan yoğun ziyaretçi alacağına inandığımız Savaş Atları Müzesi, Sivas'ın tanıtılmasına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Projenin bölgeye cazibe katacağının altını çizen Vali Ayhan şöyle konuştu: "Sivas - Ankara karayolu ve Sivas Nuri Demirağ Havaalanı güzergâhında olması bölgeye ayrı bir değer katacak. Yüksek hızlı trene inşallah yakın zamanda Sivas'ın kavuşuyor olması ile birlikte bu tür yerler daha da anlamlı hale gelecek. Kangal Köpek Çiftliğimiz, Altınkalemiz, Emirhan Kayalıkları, meydan düzenlemeleri, müzelerimiz ve Hamidiye Kültür Parkı gelen misafirlerimiz için çok farklı nezih ortamlar ve insanların adeta yaz döneminde rahatlayacağı, ferahlayacağı ve her konuda istifade edeceği mekân olmuş olacak. Ayrıca tüm bu yatırımlar, hizmet sektöründe yüzlerce istihdam demek. İnşallah yakın zamanda Sivas'ımıza güzel bir eser kazandıracağız."Projenin Sivas'a değer katacağını ve vizyon projelerden biri olduğunu belirten Vali Ayhan "Yaklaşık 1 yıldır yağmur, çamur, kar, kış demeden hummalı bir çalışma yapılmaktadır. 250 bin metrekare alan içerisinde bir kültür parkı. Kültür deyince birçok değeri bünyesinde barındırması demektir. Bu kültür parkının inşallah 4 Eylül'de açılışını yapacak şekilde hazır hale getiriyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz sahadayız, alandayız ve sürekli istişare ederek de daha düzgün bir şekilde vatandaşımızın da arzu ve isteklerine uygun bir şekilde konumlandırmaya, projelendirmeye onların istifadesine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Vali Salih Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla projeye başladıklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyareti sırasında proje alanını atıl bir şekilde görmesi üzerine, talimat verdi. Biz de vizyon projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladık" diye konuştu. Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin hayata geçirilecek proje kapsamında 22 ayrı yapının bir araya geldiğini ve birbirini bütünleyen bir kompleks proje olduğunu dile getiren Ayhan, "Tarımdan turizme, kültürden eğitime, doğadan teknolojiye hemen her alanda her yaştan vatandaşımızın ilgi ve ihtiyacına yönelik bir mantık ile kurguladığımız bir proje" diye konuştu.Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle, millî mücadeleye âdeta başkentlik yapmış olan, misaki millî esaslarının karara bağlandığı "emin şehir" Sivas'taydık. Potansiyeli çok yüksek, Hititler'den Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyete değin pek çok tarihi miras barındıran, ticari olanaklarıyla da cazibe merkezi olmayı hak eden Sivas, tam bir atılım içinde aslında. Bunun en büyük mimarları ise Vali Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin... Bu dinamik ikili işbirliği içerisinde şehre kısa zamanda çok proje kazandırmışlar. Sivas'a yolunu düşüreceklere alternatif güzergâh öneriyorum: Gazi Mustafa Kemâl'in "Burda bir ulusu kurtaracak kararlar alındı" dediği Sivas Kongre Binası'nda tarihi iliklerinizde hissedin. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifahane'sini mutlaka görün ve asırlar önce kıtanın öte yanında kadınlar "cadı", erkekler "hasta" diye yakılırken, ecdadımızın ruh ve sinir hastalıkları tedavisinde açtığı çığıra tanıklık edin.Kısa da olsa askerlik hizmetini yerine getirdiğim Sivas'ı yeniden görmek, şehirdeki başdöndürücü değişime şahit olmak benim için çok anlamlıydı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yapılan hizmetlerle ilgili hazırlamış olduğu hızlandırılmış sunumunun 2 saat sürmesi bile ne demek istediğimi anlatmaya yeterli sanırım. Vatandaş da bu hizmetlerden çok memnun. Büyük siyasi hesaplar peşinde koştuğu için duygusal olarak İstanbul'dan kopan, hizmet değil kriz üreten Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'taki bu uyumdan çıkaracağı büyük dersler var. Sivas gezisine katılmamdaki en önemli motivasyon, Divriği Ulu Cami'yi görmekti. Anadolu coğrafyasının 'Tac Mahal'i olarak bilinen Divriği Ulu Cami'ni, müezzini ve gönüllü mihmandarı olan kardeşimizin etkileyici anlatımı ile gezme imkanı bulduk. Bundan tam bir yıl önce Ayasofya'nın açılışına katılmıştım. Kısmet olursa, Divriği Ulu Camii'nin açılışına katılarak aynı duyguları yeniden yaşamak istiyorum.Geçtiğimiz hafta Sivas'a konuk olduk. Şehrin tarihi güzelliklerinin yanı sıra mutfağına da hayran kaldık. Mimari bir şaheser görmek isterseniz Divriği'ne uğrayın derim. Divriği ve civarındaki en erken yerleşim yerleri Hititler Dönemi'ne kadar uzanıyor. Mimarı Ahlatlı Hürremşah'ın elinde 1228 yılında şekil alan Divriği Ulu Cami ise plan tipi ve süsleme özellikleri bakımından benzeri olmayan bir eser. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Ulu Cami ve Darüşşifa, dıştan yalın bir mimari görünüme sahip ancak Darüşşifa Taç Kapısı, Cami Kuzey Taç Kapısı, Cami Batı Taç Kapısı ve Şah Mahfili Taç Kapısı'nın her biri birbirinden farklı eşsiz bezemeleri ile göz kamaştıran birer mimarlık ve mühendislik harikası niteliğinde. Kısacası Sivas tarihten günümüze uzanan güzellikleriyle Türkiye'nin her güzide ili gibi gezmeye ve görülmeye değerdi.Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen SABAH Gazetesi yazar kadrosu ile 'İl Buluşmaları' etkinliği için Sivas'taydık. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de vizyonu ve atılımları Sivas'ı sanayi, ihracat ve tarımın yanısıra turizmde de ülke ekonomisine katkısının olacağını ortaya koyuyor. Sivas'ın tarihi, kültürü, ekonomisi, doğal güzellikleri, mutfağı o kadar zengin ki iki gün boyunca yüzlerce kilometre yapmış olmama rağmen Sivas'a doyamadım.