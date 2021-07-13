Son dakika altın fiyatları hareketliliği: 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmada kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son aylarda anlık grafiği sürekli değişen sarı metaldeki canlı rakamlar merak ediliyor. Bugün çeyrek altın 813 lira, tam altın 3 bin lira civarında işlem görerek güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,03

SATIŞ: 484,63

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.316,00

SATIŞ: 3.366,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.199,10

SATIŞ: 3.262,11

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.371,00