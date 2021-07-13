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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları hareketliliği: 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 06:15

Son dakika altın fiyatları hareketliliği: 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları hareketliliği: 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar bilgisine göre gram altın fiyatının 550 TL’nin altında seyretmesi alıcını hareketlendirdi. Son olarak cumhuriyet altını 3 bin lira civarında iken 22 ayar bilezik 453 TL’den işlem görüyor. Peki 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmada kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son aylarda anlık grafiği sürekli değişen sarı metaldeki canlı rakamlar merak ediliyor. Bugün çeyrek altın 813 lira, tam altın 3 bin lira civarında işlem görerek güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,03

SATIŞ: 484,63

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.316,00

SATIŞ: 3.366,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.199,10

SATIŞ: 3.262,11

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.371,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.628,00

SATIŞ: 1.658,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 814,00

SATIŞ: 829,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,80

SATIŞ: 502,87

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Son dakika altın fiyatları hareketliliği: 14 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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