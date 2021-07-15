Alacaklar için yeni düzenleme

Ekonomi Reform Paketi
'nde yer alan varlık yönetim
şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, finansal tüketicilerin korunması kapsamında geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda bankalar, para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar sadece donuk alacaklarını değil canlı alacaklarını da varlık yönetim şirketlerine satabilecek. Borcunu ödemeyen vatandaşlar mesai saatleri dışında aranmayacak. Varlık yönetim şirketlerinin ödenmiş sermaye tutarı 50 milyon liradan az olmayacak. Varlık Yönetim Şirketleri
'nin daha güçlü bir yapı içinde faaliyet gösterebilmeleri için yasal altyapı oluşturuluyor. Sektörde rekabetçi ve kurumsal altyapının oluşturulması için bu şirketlere 5 yıl süreyle tanınan damga, harç, Kaynak Kullanımı Desteleme Fonu Kesintisi
istisnası süresiz hale getiriliyor. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine yönelik yönetmelik dün itibariyle yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
yönetmeliği ile banka, banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları, sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların canlı alacaklarının varlık şirketlerine devrinin önü açıldı.
SERMAYEYE 50 MİLYON ŞARTI
Yönetmelik 8 bölümden oluşurken, alacakların devri, koruyucu hükümler, intibak süresi, kurumsal yönetim ayrıntıları da yer aldı. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, alacakların devrine ilişkin sürecin sağlıklı yürütülmesine yönelik standartlar ortaya konuldu. Varlık yönetim şirketleri anonim şirket
olarak kurulacak, hisse senetlerinin tamamı nama yazılı, nakit karşılığı çıkarılacak, ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi
" ibaresi yer alacak. Ödenmiş sermaye tutarının 20 milyon liradan olmaması koşulu 50 milyon liradan az olmaması şeklinde değiştirildi. Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla üç, mesaj sayısı ise bir ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari beş iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.