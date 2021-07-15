Darbeye direniş demokrasiye inancın göstergesi

Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, 15 Temmuz
darbe kalkışmasının, hain odakların hazırladığı bir kumpas olarak Türk siyasi tarihine geçtiğini söyledi. Milli iradeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçen bu odakların kalkışmasının, pek çok şehit verdiğimiz hain bir saldırıya dönüştüğünü ancak milletin bu güçlere karşı dimdik bir duruş sergilediğini belirten Arslan, "Demokrasiye olan inancını tüm dünyaya göstermiştir. O gece gerçekleşen milli direniş, hiçbir koşul altında egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi ispatlamıştır. Karanlık emellerini ülkemize silah zoruyla dayatmaya kalkışarak amaçlarına ulaşamayanlar, sonraki aşamada finansal istikrarımızı hedef almıştır. Özellikle itibarsızlaştırma çabaları ve döviz kurları üzerinden ekonomimize yönelen girişimler, başvurulan yöntemlerin başında gelmiştir. Ancak Türkiye
'nin 2000'li yılların başından beri gerçekleştirdiği toplumsal kalkınma hamlesi ile ortaya koyduğu ekonomik ve siyasi başarılar, Türkiye düşmanlarının hain emellerini boşa çıkartmıştır" dedi.
EKONOMİMİZ SAĞLAM DURDU
"Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devletimiz öncülüğünde kamu, finans ve reel sektör arasında güçlü koordinasyon oluşturulmuş, hayata geçirilen uygulamalarla ekonomimiz sağlam duruşunu koruyarak büyümeye yönelik güçlü performansını ortaya koymuştur" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz bu performansını, küresel düzeyde ekonomik daralmalara neden olan Kovid-19 sürecinde de korumayı başarmıştır.." Bu sürecin başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden birinin de ekonomi yönetimi ve bankacılık otoritelerinin kararlı adımları olduğunu vurgulayan Arslan, "Halkbank olarak biz, 15 Temmuz sonrasında gerçekleşen ekonomik saldırılarda olduğu gibi pandemi sürecinde de 'Önce Halk, Sonra Banka' söylemimizle uyumlu ve kuruluş misyonumuza uygun şekilde hareket etmekten hiç vazgeçmedikk" şeklinde konuştu. Bu süreçte, son 5 yılda milli ekonomiye 1.3 trilyon TL'yi aşan destek sağladıklarını da vurgulayan Arslan, "Reel sektörün her zaman yanında olduğumuzu kanıtladık. Halkımızın bankamıza yönelik artan ilgisi, doğru adımlar attığımızı göstermiştir. Bankamız, 2020 yılında 2.5 milyon yeni müşteri kazanmış, ayrıca 83 yıllık deneyimin gücüyle dijital bankacılıkta yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya koyarak, bu kanallarımızda üye sayısını 10.2 milyona ulaştırdı" dedi.