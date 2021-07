Gücümüz damarlarımızda dolaşan asil kandadır

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım , 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti 'nin yıkılmaz, bölünmez olduğunu gösterme açısından çok büyük önem arz ettiğini söyledi. İç ve dış ihanet güçlerinin silahlı veya ekonomik olarak yaptığı her saldırının Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi tarafından bertaraf edildiğini ve edileceğinin altını çizen Durbakayım, "Atalarımızın, silahlı kuvvetlerimizin ve halkımızın göstermiş olduğu vatan sevgisi ve kudreti; sınırlarımız içinde yaşayan her Türk vatandaşının ve gelecek nesillerimizin kanlarında dolaşacaktır" diye konuştu.Darbe girişimiyle birlikte ekonominin zayıflayacağını düşünen faiz lobilerinden art arda gelen dolaylı saldırıların vatandaşla el ele veren ekonomi dünyasının oluşturduğu duvara çarptığını söyleyen Durbakayım, "Birlik ve beraberlikten doğan gücün yarattığı dirayetli duruşla; ülkemizin, sosyal ve ekonomik değerlerimizin bir gecede değişmesine geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz kalkışmasının önemli bir sınav olduğunu ifade eden Durbakayım, şöyle devam etti: "Bu sınavı hep birlikte ve üstün bir başarıyla atlattık. Aynı zamanda iç ve dış düşmanlarımıza; ülkemizi, cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için neler yapabileceğimizi ve gücümüzü gösterdik. Menfur kalkışma girişiminin sonra sektörümüzdeki her kurum, manevi birlikteliğin yanı sıra ekonomik birlikteliğin de öneminin farkındadır. Bu kapsamda, sektör olarak taşın altına elimizi koyduk ve projelere daha çok ağırlık verdik. Darbe girişimi sonrasında siyasi yönetimin ekonomik reformlarına iş dünyasının katkı sağlaması çarklarının sağlıklı dönmesini sağladı. Devletin ve özel sektörün her türlü fedakarlığı yapacağını gören ihtiyaç sahipleri konut arzına ilgisiz kalmadı. Bu kapsamda inşaat sektöründe art arda başlayan kampanyalar, indirimler konut ihtiyacı olanların ertelenmiş taleplerini harekete geçirdi."Ekonominin her sektöründe yükselen 'Birleşerek Güçlenen Türkiye Ruhu' olarak, iç ve dış saldırılara karşı savunma gösterilmesinin yanı sıra ekonomik ve siyasi atak yapıldığının altını çizen Durbakayım, "Yatırımlara ara vermeden hedeflere daha emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. Sektör olarak 'birlikte oldukça, bizi hiçbir şey yıkamaz' fikrinden asla taviz vermedik ve başka bir 15 Temmuz gecesi yaşanmasına izin vermeyeceğimizin de altına imza atıyoruz" şeklinde konuştu.