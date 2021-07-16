Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Apple küresel pazarda geriye düştü! Sıralama değişti!
Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:53

Apple küresel pazarda geriye düştü! Sıralama değişti!

AA
Apple küresel pazarda geriye düştü! Sıralama değişti!

Akıllı telefon pazarında her geçen gün şartlar daha da sertleşiyor. Eskiden Samsung ve Apple arasındaki kıyasıya rekabetin haberleri daha çok karşımıza çıkıyordu. Ancak son yıllarda bu rekabete Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo gibi Çinli şirketler de dahil oldu. Yeni yayınlanan bir rapora göre Xiaomi, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. İşte detaylar...

Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu.

Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı.

Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi'nin Samsung ve Apple'a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Apple küresel pazarda geriye düştü! Sıralama değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA