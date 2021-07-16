Borç yapılandırma 2 yıl uzatıldı

Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı.
Finansal yapılandırmayla borcu olan firmaların kullandığı kredileri geri ödeyebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri amaçlanıyor. Yapılandırmaya ilişkin esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmelik hükümleri kapsamındaki çerçeve anlaşmalarla belirleniyor. Uygulaması süresinin iki yıl uzatılmasına yönelik karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabiliyor.
TEMİNAT KOLAYLIĞI
Ekonomi reform eylem adımlarından biri olan küçük işletmelerin alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması suretiyle finansmana erişim kolaylaştırıldı. Alacakların türü, borçluya özgü koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyiciler makul kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından güçlük yarattığından, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma şartıyla bankalara bırakıldı.
Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamına 25 milyon lira ve üzerinde borcu olan 202 firma alındı ve 55.6 milyar liralık borç yapılandırıldı. 25 milyon liradan az kredi borcu olan 28 firmayla da 323 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.
MİLLİ EMLAK'TAN RAHATLATAN KARAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak
Genel Tebliği yürürlüğe girdi. Vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran 2021 itibarıyla ödeyemedikleri "kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu borçlarına ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenleme ile gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak. Yapılandırma kapsamında, borçların asılları peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenebilecek. Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.