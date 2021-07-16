Giriş Tarihi: 16.7.2021

Borç yapılandırma 2 yıl uzatıldı HAZAL ATEŞ

Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı