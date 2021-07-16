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Haberler Ekonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 10:04

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan emekli ikramiyesi için geri sayıma başladı. Her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye alan emekliler, Ramazan bayramında ikramiye zamlı ikramiyelerini almıştı. Kurban bayramı ikramiyeleri için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakanlık tarafından gelen son bilgilere göre emekli ikramiyeleri ödenmeye başladı. Her yıl iki dini bayramlar öncesinde ikramiye alan emekliler gözünü, bu yıl Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. Buna göre, emekli ikramiye sorgulama nasıl yapılır, emekli ikramiyeleri ne kadar yatacak? İşte detaylar;

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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