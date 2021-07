Bayram öncesi AVM’ye ziyaretçi akını

Temmuz itibarıyla pandemi kısıtlamalarının tamamen kaldırılması AVM'lerin yüzünü güldürdü. Türkiye genelindeki birçok AVM bayramın da etkisiyle zirveye çıkan ziyaretçi trafiğiyle 2019 rakamlarını yakalamak için gün sayıyor. Kapı girişleri ve cirolarda Temmuz 2019 seviyelerine büyük oranda yaklaştıklarını söyleyen İstanbul'un dördüncü açılan AVM'si olan Carousel 'in İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir , "İnanılmaz bir hareket var. Vatandaşlar bayram tatiline çıkmadan önce en güvenli alışveriş seçeneği olan AVM'lere adeta akın ediyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü günlük ziyaretçi sayımız 32 bine çıktı. Bayramdan önceki son cumartesi olacak bugün ise ziyaretçi sayımızın 40 binleri bulmasını bekliyoruz" dedi. Söz konusu trafiğin aşılamanın etkisiyle yıl genelinde de devam etmesini beklediklerini anlatan Demir, Temmuz 2019 rakamlarını yüzde 82 oranında yakaladıklarını söyledi. Eylül ayı ile birlikte 2019'un genelinin geçilebileceği tahmininde bulunan Orhan Demir, "Son çeyrekte her şeyin planlar dahilinde ilerlemesiyle yılı 2019'un yüzde 10-15 üstünde kapatırız" diye konuştu.Salgında Carousel'in en büyük farkının en son teknolojiye sahip havalandırma sistemleri olduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti: "Biz bu konuda fark yarattık. Kiracılarımıza ortak gider almadan havalandırmayı dükkânların içine veriyoruz. Günümüzde çoğu AVM'de bu yok. Sadece ortak alanlara bunu yapıyorlar. Havalandırmanın günün teknolojisine sahip olmasının faydalarını gördük. Pandemi döneminde ilave 200 bin dolar a yakın yatırım daha yaptık. Son teknolojiyi içeren cihazlar kullandık" dedi.Pandemi dönemindevatandaşlarınvakit geçirmek ve alışveriş içintercih ettiği bir AVM olduklarını söyleyenOrhan Demir, bunda 2017-2019 tarihleriarasında yaptıkları 25 milyon eurolukyenileme yatırımının büyük rol oynadığınısöyledi. Carousel'i 14 ay gibi bir süredetepeden tırnağa yenilediklerini söyleyenDemir, şunları anlattı: "Bu yatırımla pandemideSağlık Bakanlığı'nın istediği tümhijyen ve havalandırma koşullarına hazırolarak girdik. Bu hem kiracılarımızı hemde ziyaretçilerimizi mutlu etti. Binadakaba inşaatın haricindeki her şey değişti.Şehir merkezindeyiz ve AVM'yi kapatmadanbunu yaptık. Metrekareyi de büyüttük.Baştan ayağa yenilenmemiz ziyaretçi ilgisiniciddi anlamda artırdı."Kuruluşundan bu yana kiracıların yanında olan bir AVM olduklarını söyleyen Orhan Demir, "98 kiracımız var. 26 yıldır ortak alan gideri almamak üzerine bir sistemimiz vardı. Dükkânını açmayandan kira alınmaz. Zaman birlikte olma zamanı, kötü günde de yan yana olmamız lazım. Birlikte mücadele ettik ve kötü günleri geride bıraktık" diye konuştu.Şu sıralar ertelenmiş talebin etkilerinin net bir şekilde hissedildiğini söyleyen Orhan Demir, "Özellikle kozmetik ve erkek giyiminde büyük hareket var. Yılsonuna doğru AVM'lere giriş sayılarının günlük ortalama 5 milyona çıkmasını bekliyoruz" dedi.