İstanbul bile geride kaldı: Buralarda konut alan yaşadı! Kira artış rekoru kırıldı

Üç büyük ildeki satılık konut fiyatlarındaki artış geçmiş aylarda benzer bir seyir izlerken, haziran ayında satılık konut cari fiyatındaki yıllık oran İstanbul'da artış göstererek yüzde 36,3, diğer iki ilde düşüş seyrederek Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 37,7 oldu. Yaz döneminin başlaması ve salgın önlemlerinin esnetilmesi ile birlikte Ege'ye ve Güneydoğu'ya olan talep devam ederken, satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 72,8 ile Aydın, yüzde 62,5 ile Muğla, yüzde 54,4 ile Şanlıurfa, yüzde 49,9 ile Mardin ve yüzde 48,8 Antalya oldu.