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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Türkiye rüzgârdan hidrojen üretiminde avantajlı

Türkiye rüzgârdan hidrojen üretiminde avantajlı
Sıemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Ebru Çiçekliyurt, "Türkiye'nin özellikle büyüyen rüzgâr enerjisi altyapısıyla, hidrojen teknolojilerinin benimsenip hayata geçirilmesinde öncü ülkelerden olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Çiçekliyurt, küresel anlamda hidrojen ekonomisinin, enerji sektöründe giderek daha önemli bir yer edinmeye başladığını, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin yenilenebilir enerji kullanarak hidrojen elde etmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Yeşil hidrojen teknolojilerinin orta ve uzun vadede olgunlaşması sonrasında, Türkiye'de de hızlı bir şekilde adapte edilebileceğini belirten Çiçekliyurt, şunları kaydetti: "Ülkemiz son yıllarda rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarıyla önemli bir ilerleme kaydetti. Rüzgâr kurulu gücümüz 10 bin megavata yaklaşmış durumda. Bu yenilenebilir enerji altyapısının hidrojen enerjisi üretimi için kullanılmasıyla Türkiye de hidrojen ekonomisi içinde yerini alacaktır."
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Türkiye rüzgârdan hidrojen üretiminde avantajlı
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