Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde kullanılacak: Üretimi tamamlandı

Bu önemli ekipmanın üretim süreci, kazanların ayrı kaplar ve nozullerden kaynak yapılması, başlıkların imalatı, birinci devre başlıklarının delinmesi, bobinlerin imalatı ve iç parçaların kurulumunun yanı sıra bir dizi kontrol önlemini de kapsıyor.

Üretim sürecindeki son işlemde ise ısı eşanjörünün hidrolik ve vakum testlerinin yapılmasından oluşan buhar jeneratörlerinin bütün kapaklarının daha önce özel kapaklarla kapatıldığı bu testlerde, birinci ve ikinci devreler damıtılmış su ile dolduruluyor ve ekipmanın devreleri sırayla inceleniyor.

Bu testler sayesinde Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün ana metal ve buhar jeneratörü parçalarının kaynaklarının sağlamlığı ve yoğunluğu doğrulanmış oluyor.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.